Чистая прибыль «МегаФона» за первый квартал выросла более чем в два раза

Чистая прибыль компании «МегаФон» в первом квартале 2020 года выросла на 136,5 процента до 5,2 миллиарда рублей. Об этом говорится в отчете оператора о финансовой деятельности.

«Основные показатели первого квартала сохраняют положительную динамику, несмотря на влияние, которое оказывают на отрасль события, связанные с эпидемиологической ситуацией в России и мире, "МегаФон" оперативно перестроил внутренние процессы для организации работы персонала в новых условиях, перевел более 14 тысяч сотрудников на удаленную работу, при этом все подразделения компании работают в усиленном режиме», — подвел итоги квартала генеральный директор компании Геворк Вермишян. «В марте мы столкнулись с увеличением голосового и мобильного трафика на 10-15 процентов, а пользование домашним интернетом за считанные дни возросло на 50 процентов», — подчеркнул он.

Сервисная выручка увеличилась на 0,9 процента и составила 73,4 миллиарда рублей. Этому способствовала положительная динамика выручки от фиксированной связи в сегменте B2B, а также мобильная выручка, которая растет вместе с выручкой от услуг мобильной передачи данных. Предложения тарифной линейки «Включайся!», проведение маркетинговых акций, продвигающих потребление передачи данных, в том числе, за счет объединения продуктов компании с партнерскими сервисами, позволили увеличить выручку от передачи данных на 9,9 процента. Негативное влияние в этом сегменте оказали потери доходов от роуминга, связанные с постепенным закрытием границ в марте.

Общая выручка сократилась на 0,7 процента и составила 79,6 миллиарда рублей. На это оказала влияние также и сложившаяся ситуация в рознице. Власти ряда регионов приняли решение о полном закрытии салонов связи из-за эпидемиологической ситуации. В результате ограничений выручка от продаж оборудования и аксессуаров за квартал снизилась на 16,3 процента, а среднее число посетителей в салонах связи «МегаФона» в марте сократилось на 23 процента.

Несмотря на сокращение выручки компания в первом квартале увеличила показатель OIBDA на 2,2 процента. При этом чистая прибыль выросла на 136,5 процента. Это обусловлено снижением затрат, в том числе на продажи и маркетинг, а также повышением операционной эффективности.

Выручка от услуг мобильной связи выросла на 0,8 процента до 66,9 миллиарда рублей. Выручка от услуг фиксированной связи увеличилась на 1,6 процента до 6,5 миллиарда рублей. Продажи оборудования и аксессуаров сократились на 16,3 процента до 6,2 миллиарда рублей. Показатель OIBDA вырос на 2,2 процента до 36 миллиардов рублей, рентабельность OIBDA увеличилась на 1,3 процентных пункта и составила 45,3 процента. Операционный CAPEX увеличился на 44,4 процента до 11,5 миллиарда рублей.