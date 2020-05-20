«МегаФон» запустил новую тарифную линейку

«МегаФон» запускает новую тарифную линейку «Всегда на связи с тарифами #БезПереплат». Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе оператора. Для создания новой линейки был проанализирован пользовательский опыт более 20 миллионов абонентов всех операторов связи от 14 до 60 лет, подчеркнули в компании.

«Цифровые потребности наших абонентов быстро меняются, и для нас важно, чтобы тарифная линейка включала самые актуальные услуги. Мы видим, что основное ожидание абонентов — это прозрачность. В течение года линейка будет развиваться, и мы предложим абонентам новые возможности и преимущества, чтобы не переплачивать и всегда оставаться на связи», — отметил генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян.

Использование мобильного интернета у абонентов от месяца к месяцу может меняться. Например, сейчас, находясь в самоизоляции, некоторые абоненты подключены к домашней сети и не используют полностью пакет мобильного интернета. Все оплаченные гигабайты в новой линейке переносятся в копилку абонента, хранятся там бессрочно и расходуются автоматически, если закончился интернет, включенный в тариф.

Абонент может выбрать один из пяти основных или двух премиальных тарифных планов, которые отличаются наполнением.

Перейти на новый тариф можно самостоятельно в Личном кабинете «МегаФона» или с помощью консультантов в салонах связи. Сим-карту можно заказать онлайн в интернет-магазине «МегаФона» или на партнерских площадках, удаленно зарегистрироваться в приложении оператора, выбрать любой тарифный план — и сразу начать пользоваться услугами связи. Условия тарифных планов новой линейки можно изучить на сайте «МегаФона».

