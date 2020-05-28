Обязательное повышение ОСАГО для всех автомобилистов оспорили

Последняя редакция закона об ОСАГО не обязательно предусматривает повышение тарифов для всех российских автомобилистов. Такие предположения оспорили в Центробанке, комментарий которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Представитель регулятора подчеркнул, что закон позволит страховщикам наиболее полно учесть особенности каждого клиента, при этом максимальные и минимальные значения базовых ставок по-прежнему устанавливаются Банком России, а не компаниями.

Факторы, по которым происходит расчет ставок, должны, во-первых, иметь влияние на степень риска, а во-вторых, не входить в перечень запрещенных.

Таким образом, указывают в ЦБ, тарифы для страхователей могут не только вырасти, но и снизиться, а добросовестному водителю придется платить меньше, чем злостному нарушителю. Аккуратность вождения остается одним из факторов, имеющих влияние, в числе других — характеристики транспортного средства и интенсивность его использования.

Ранее первый заместитель председателя Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков предположил, что страховщики воспользуются законом, чтобы повысить тарифы для всех.

«Морально нравственные самоограничения — это не про наших финансистов-рыночников и не про наш надзор, который, оперируя ущербом от хищений страховщиками денежных средств, использует его как основной аргумент и обоснование для повышения тарифов ОСАГО», — заявил он.

Закон о новых правилах выдачи ОСАГО президент России Владимир Путин подписал 25 мая. Предполагается, что нововведения снизят аварийность.

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