Число умерших россиян с коронавирусом превысило четыре тысячи

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 4142, за последние сутки зафиксировано 174 летальных исхода. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в четверг, 28 мая.

4142 человека умерли в России после заражения коронавирусом по состоянию на 28 мая

Всего на сегодняшний день в России выявлен 379 051 случай коронавируса в 85 регионах. За последние сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 8,3 тысячи человек.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 28 мая превысило 5,69 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Прирост числа заразившихся за сутки составил 102,2 тысячи. За весь период пандемии скончались 355 629 пациентов, 2,35 миллиона человек выздоровели.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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