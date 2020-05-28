Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса

В России за последние сутки наибольшее число новых случаев коронавируса выявили в Москве (2054), Московской области (774) и Петербурге (383). Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Всего за последние сутки в России выявили 8731 новый случай коронавируса в 85 регионах. Умерли 174 человека, выздоровели 8785.

Больше сотни новых случаев выявили в Свердловской области (268), Нижегородской области (228), Ростовской области (154), Красноярском крае (147), Архангельской области (127), Дагестане (124), Волгоградской области (111), Воронежской области (110), Тульской области (110), Брянской области (109) и Ханты-Мансийском автономном округе (104).

Меньше всего новых заражений зафиксировано в Чукотском автономном округе (3), Ненецком автономном округе (2), Магаданской области (2) и Севастополе (1).

На 28 мая в России выявлен 379 051 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4142 летальных исхода, выздоровело 150 993 человека.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!