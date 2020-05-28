В России вылечились 40 процентов зараженных коронавирусом

В России за сутки поправились 8785 жителей с коронавирусом. Всего за время эпидемии вылечилась почти 151 тысяча человек. Это примерно 40 процентов от общего числа зараженных в стране, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего излечившихся в Москве (3793). Далее идут Подмосковье (403), Нижегородская область (339), Петербург (325), Дагестан (241). Сто и более переболевших выявлено в Краснодарском крае, Татарстане, Чувашии, Кабардино-Балкарии, Свердловской, Калужской, Тульской, Брянской, Ленинградской, Пензенской областях.

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