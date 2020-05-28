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Собственники «Арт Лайт Сити» избежали сноса комплекса апарт-отелей как самостроя

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Фото: nav.tn.ru

Краснодарский краевой суд оставил в силе решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении иска администрации Сочи о сносе комплекса апарт-отелей «Арт Лайт Сити» в Имеретинской низменности. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Краснодарского краевого суда. Решение вступает в законную силу, что дает право собственникам помещений апарт-отелей свободно пользоваться ими в полном объеме.

«В 2017 году суд удовлетворил требования истца о сохранении объектов в реконструированном состоянии и признании права на эти объекты. В феврале 2019 года администрация Сочи обратилась в суд с иском о сносе этих объектов. Судом первой инстанции иск был оставлен без удовлетворения, апелляционная инстанция поддержала это решение», — сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

В суде обратили внимание, что изначально у застройщика имелось разрешение на строительство комплекса апарт-отелей, при строительстве была нарушена этажность зданий, возведены не предусмотренные проектной документацией лишние этажи, которые впоследствии были узаконены под предлогом реконструкции зданий. «В ходе проведения ряда экспертиз было доказано, что это нежилые помещения», — отметила собеседница ТАСС.

Представляющая интересы 24 владельцев помещений в «Арт Лайт Сити» Адвокат Галина Волошенко пояснила ТАСС, что таким образом собственникам помещений удалось избежать сноса комплекса, состоящего из восьми корпусов, уточнив, что после решения суда к комплексу должны применяться все нормы, соответствующие законным объектам строительства.

Власти Сочи год добиваются отмены решений судов, которые узаконили ввод в эксплуатацию домов, построенных, по мнению горадминистрации, с нарушениями, в том числе комплекса «Арт Лайт Сити». Он построен как гостиничный и был введен в эксплуатацию по суду в 2017 году. Ранее администрация города Сочи предлагала приводить подобные объекты к проектной документации и сносить лишние этажи.

В 2016 году администрация города Сочи выдала разрешение на строительство комплекса «Арт Лайт Сити» — шести трехэтажных зданий. На самом деле было возведено восемь пятиэтажек, после чего застройщик пытался узаконить их возведение через Адлерский районный суд в 2017 году под видом реконструкции. Суд тогда решил сохранить объект в измененном виде, а власти позже подали апелляцию в Краснодарский краевой суд, который в октябре 2018 года отменил решение суда первой инстанции. В феврале 2019 года администрация города подала иск об изъятии земельного участка и о сносе зданий комплекса.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что около 30 процентов жителей Кубани, приобретавших квартиры по договору долевого строительства, живут в самостроях. Власти начали кампанию за снос этих объектов. К концу 2018 года снесены 372 строения, в том числе 101 в Краснодаре и 152 в Сочи. В 2019 году сносу в Сочи должны снести 54 здания. Часть самостроев ранее была узаконена, а по новому решению судов подлежит сносу.

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