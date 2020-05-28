Считавшаяся самоубийцей преподавательница института МВД оказалась убита

В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело об убийстве преподавателя Уральского юридического института МВД 27-летней Ольги Пестовой, которая полгода назад умерла, как считалось ранее, в результате самоубийства. Об этом URA.RU сообщила мать погибшей Наталья Байдина.

25 мая Байдину известили о том, что начато расследование по факту насильственной смерти ее дочери. По словам россиянки, поначалу следственные органы отказались возбуждать дело в связи со смертью дочери, но затем это решение было отменено прокуратурой. Мать погибшей вызвали на допрос в качестве потерпевшей. Ее адвокат Екатерина Галина также считает, что самоубийства не было. Она надеется, что в ходе расследования смерть Пестовой будет раскрыта и виновного найдут.

Преподавательница института МВД Ольга Пестова умерла 25 октября 2019 года. Следствие посчитало, что она покончила с собой из-за давления начальства. Но мать не поверила в эту версию, пояснив, что она разговаривала с дочерью по телефону менее чем за час до ее гибели. В тот момент Ольга находилась с гражданским мужем Алексеем в продуктовом магазине, оттуда они собирались вернуться домой.

Байдина уверена, что дочь не могла совершить суицид еще и из-за двухлетнего сына, которого очень любила. Женщина напомнила, что в момент смерти Ольги дома был Алексей, который утверждает, что ничего не видел и не слышал, так как был нетрезв и спал.

В пресс-службе управления Следственного комитета России по Свердловской области от комментариев по этому делу воздержались.

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