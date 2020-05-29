Назван спасающий от болезней сердца продукт

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Фото: Globallookpress.com

Ученые Королевского колледжа Лондона выяснили, что замена таких популярных закусок, как печенье и чипсы, миндалем улучшает функции эндотелия (внутренней поверхности кровеносных сосудов) и снижает плохой холестерин, спасая от сердечно-сосудистых заболеваний. Статьи специалистов опубликованы в журнале European Journal of Nutrition и American Journal of Clinical Nutrition.

В исследовании приняли участие 6802 взрослых человека, которые заполнили дневники питания за четыре дня. Те, кто употреблял миндаль, придерживались более здоровой диеты и ели пищу с высоким содержанием белка, витамина С, клетчатки и других полезных для здоровья компонентов. Они также меньше потребляли продукты, содержащие трансжиры, углеводы и натрий. Окружность талии у любителей миндаля была меньше на 2,1 сантиметра, а индекс массы тела — на восемь килограммов на квадратный метр по сравнению с теми, кто не ел орехи.

В другом эксперименте люди с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний в течение шести недель потребляли миндаль либо обычные закуски. Оказалось, что если заменить 20 процентов потребляемых углеводов миндалем, то риск сердечно-сосудистых заболеваний уменьшается на 32 процента.

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