Колющих в домашних условиях ботокс женщин предупредили о страшных последствиях

Эксперты раскрыли страшные последствия косметических процедур, сделанных в домашних условиях из-за повсеместного режима самоизоляции. Об этом сообщает Metro.

Пластический хирург и соучредитель косметологической организации Uvence доктор Оливер Омар (Oliver Omar) отметил, что некоторые пациенты испытывают стресс из-за отсутствия возможности сходить к косметологу. В результате они прибегают к самостоятельным попыткам привести в порядок свою внешность, используя филлеры и ботокс.

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«Применение специальных аппаратов без профессиональных навыков может принести больше вреда, чем пользы. Устройство или препарат могут не подойти типу кожи. К тому же серьезной проблемой является риск заражения крови, образование рубцов и опухолей», — предупреждает Омар колющих в домашних условиях ботокс женщин.

По информации издания, организация Save Face получила более 65 жалоб на компании, которые предлагают частные косметологические процедуры и аппараты, рекламируя их в социальных сетях с марта 2020 года.

Эксперт рекомендует не прибегать к самостоятельным косметологическим вмешательствам и дождаться момента, когда необходимую услугу можно будет получить в аккредитованных медицинских учреждениях.

В апреле английский дерматолог Фахим Латиф (Faheem Latheef) раскрыл опасность татуировок, сделанных дома в изоляции. По его словам, это занятие — небезопасно, и из-за отсутствия надежной стерилизации может привести к серьезным проблемам со здоровьем: аллергии, заражению крови различными инфекциями и вирусами.

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