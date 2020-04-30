Раскрыта опасность сделанных с помощью иглы в домашних условиях татуировок

Английский дерматолог раскрыл опасность татуировок, сделанных самостоятельно в изоляции из-за пандемии коронавируса. Его слова приводит Daily Mail.

По словам Фахима Латифа (Faheem Latheef), в связи с закрытием тату-салонов любители татуировок от скуки начали наносить рисунки на тело самостоятельно, используя иголки и чернила. Эксперт отмечает, что это занятие — небезопасно, и может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

«Делать татуировки в домашних условиях особенно опасно, поскольку не существует надежного способа обеспечить полную стерилизацию используемой иглы — это может привести к аллергии, заражению крови различными инфекциями и вирусами, а также распространению бактерий», — пояснил дерматолог.

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Медик также назвал признаки заражения: кожа в области поврежденного места становится красной и теплой. Англичанин предупреждает, что осложнения могут привести к необходимости введения внутривенных антибиотиков. Помимо этого, он подчеркнул, что со временем самодельная татуировка потеряет первоначальный вид, а на коже могут образоваться рубцы и шрамы.

Более того, по неосторожности иглой можно задеть кровеносные сосуды, что приводит к обильному кровотечению. «Если вы принимаете такие препараты, как аспирин, ибупрофен, варфарин, клопидогрел, то риск кровотечения возрастает вдвойне», — добавил он.

В апреле житель Лондона Крис Вудхед (Chris Woodhead) сделал себе больше 40 новых татуировок во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Он объяснил, что процесс создания и нанесения рисунков на тело помогает ему расслабиться в «непростое время». Каждый проведенный на карантине день он набивал новую татуировку, и сейчас жалуется на отсутствие свободного места на теле.

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