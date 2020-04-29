Мужчина каждый день карантина делал новое тату и пожаловался на нехватку кожи

Житель Лондона сделал себе больше 40 новых татуировок во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса и пожаловался на отсутствие свободного места на теле. Об этом сообщает портал Daily Star.

По словам Криса Вудхеда (Chris Woodhead), находясь на карантин, он наносит новые рисунки на кожу каждый день. Британец отмечает, что многие из них символизируют текущую ситуацию в мире. Так, например, у него есть татуировка на стопе со словами «когда это закончится?» — она посвящена врачам, чья работа непосредственно связана с борьбой с пандемией коронавируса.

Герой материала также рассказал, что рисует эскизы в течение двух часов, а после — заваривает чашку чая и начинает переносить их на кожу. Вудхед, сделавший первую тату в 18 лет, объяснил, что этот процесс помогает ему расслабиться в такое «непростое время».

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«Я слонялся по дому без дела и решил начать делать татуировки — я нашел занятие, которым смог заполнить свой день. К тому же этот процесс для меня — как лечебный сеанс. Сейчас я рисую все то, что приходит мне на ум», — отмечает британец.

Он делится результатом своей работы в Instagram-аккаунте, на который подписано больше 11 тысяч человек. Подписчики восхищаются татуировками и просят мужчину продолжать заниматься своим хобби.

В апреле девушка с тату во все тело тоже пожаловалась на нехватку свободной кожи для новых рисунков. Австралийка опубликовала снимок в социальной сети, демонстрируя покрывающие все ее тело изображения, и в подписи к фото назвала себя «одной большой татуировкой». Она призналась, что теперь планирует закрасить оставшиеся участки кожи черным пигментом, чтобы поверх него сделать новые рисунки белого цвета.

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