Женщина захотела обменять ребенка на квартиру и была задержана

В Навоийской области Узбекистана сотрудники органов внутренних дел задержали 33-летнюю женщину, которая предприняла попытку обменять своего новорожденного сына на квартиру. Об этом сообщает агентство Sputnik.

По данным правоохранителей, в нелегальном обмене участвовал и 69-летний дедушка мальчика. За трехмесячного младенца родня хотела получить «трешку». Женщину поймали непосредственно в момент заключения сделки. Своего сына мать оценила в 250 миллионов сумов (1,75 миллиона рублей) — примерно столько стоит квартира, которую должны были передать злоумышленнице после продажи ребенка.

В апреле акушерка из роддома в Краснодаре предложила обменять медицинские маски и антисептики на квартиру. Видео с демонстрацией продукции она разместила в Instagram. Начальство медика юмор не оценило и предложило ей написать заявление об увольнении по собственному желанию.

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