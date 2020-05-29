Стюардесса обвинила авиакомпанию в разжигании второй волны коронавируса

Стюардесса американской авиакомпании American Airlines заявила, что руководство препятствует использованию сотрудниками средств индивидуальной защиты во время работы и тем самым способно разжечь вторую волну коронавируса. Об этом пишет Daily Mail.

«Такие перевозчики, как мой, собираются вызвать еще одну разрушительную волну этого смертоносного вируса, потому что нам не дают подходящих СИЗ для ношения», — подчеркнула она. По словам бортпроводницы, во время рейсов она буквально видит, как вирус «словно лесной пожар распространяется по салону».

Собеседница издания также рассказала, что на одном из первых рейсов после долгого перерыва из-за вспышки заболевания сделала селфи в защитной маске из пластика и поделилась им на странице в соцсетях.

Спустя некоторое время руководство сделало ей выговор и заявило, что маски не соответствуют стандартам внешнего вида членов экипажа и заставляют пассажиров чувствовать себя некомфортно. Позже стюардессам American Airlines вовсе запретили носить СИЗ, объяснив, что они якобы «могут представлять угрозу безопасности, затрудняя реагирование членов экипажа на чрезвычайную ситуацию».

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В свою очередь в Федеральном управлении гражданской авиации США изданию заявили, что нет необходимости предварительно одобрять использование СИЗ стюардессами, если это не мешает выполнению их обязанностей.

19 мая сообщалось, что стюардесса ирландской авиакомпании Aer Lingus, вернувшаяся к работе после стабилизации ситуации с распространением коронавируса, рассказала о странностях во время первого полета. По словам бортпроводницы, дублинский аэропорт казался «жутко тихим», а в авиагавани США по прибытии было «не менее жутко».

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