Муж звезды фильма «Москва слезам не верит» умер от коронавируса

Кинорежиссер Самвел Гаспаров, муж звезды фильма «Москва слезам не верит» Натальи Вавиловой, скончался от коронавируса. Об этом в Facebook сообщил редактор Георгий Сааков.

Гаспарову был 81 год. Отмечается, что его жена тоже заразилась коронавирусом, но подробности о ее состоянии неизвестны.

Гаспаров окончил ВГИК в 1970-м, дебютировал как режиссер в 1974-м с картиной «Рейс первый, рейс последний». Он также снял такие фильмы, как «Шестой», «Забудьте слово "смерть"», «Ненависть», «Хлеб, золото, наган», «Капкан для киллера», «Без особого риска» и «Координаты смерти».

61-летняя Наталья Вавилова прославилась ролью Александры Тихомировой, дочери главной героини фильма «Москва слезам не верит» режиссера Владимира Меньшова. Она также снялась в лентах «Розыгрыш», «Не ходите, девки, замуж» и «Поезд вне расписания». С Гаспаровым актриса познакомилась в 1979 году.