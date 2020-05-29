Почти половина россиян перестала возвращать микрозаймы

Объем просроченных кредитов микрофинансовых организаций (МФО) по итогам апреля вырос до 51,3 миллиарда рублей или 34,3 процента от всей задолженности. Такую статистику со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс» приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Если смотреть на количество микрозаймов, то возвращать их перестала почти половина россиян — 40,7 процента. На первое апреля доля составляла 38 процентов, а на 1 марта — 35,9 процента.

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Просроченными считаются микрокредиты, платежи по которым не вносят в течение 90 дней, то есть ссуды, взятые в марте и апреле, в статистику пока не попадают, увеличение идет за счет отказа платить по ранее взятым займам. Однако ранняя просрочка — до 30 дней — выросла на 32,5 процента, приблизившись к четырем миллиардам рублей.

Как отмечает гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин, рост просрочек выше 40 процентов стал рекордом с декабря 2016 года. При этом он указал, что рост долга происходит на фоне сокращения общего объема кредитов в апреле.

Ранее Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщило, что в апреле россияне в среднем потратили 47,4 процента доступного лимита по кредитным картам, что стало самым низким показателем за пять лет.

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