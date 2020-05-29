Трамп приврал о разговоре с премьер-министром Индии

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил журналистам, что поговорил с премьером Индии Нарендрой Моди о Китае. Однако в Нью-Дели сказали, что никакого разговора между лидерами двух стран не было, пишет Reuters.

Трамп приврал о том, что пообщался с Моди по телефону и обсудил проблемы, развернувшиеся на индо-китайской границе, отмечает агентство. «Идет крупный конфликт между Индией и Китаем. Две страны с населением 1,4 миллиарда человек [каждая]», — сказал президент США, согласно стенограмме Белого дома. Он отметил, что и Индия, и Китай «не в восторге» от происходящего: «Могу сказать, что я беседовал с премьер-министром Моди и он не в хорошем настроении относительно того, что происходит [в отношениях] с Китаем».

Комментарии главы Белого дома последовали после его поста в Twitter-аккаунте, в котором США предложили Индии и Китаю выступить посредником в их «бушующих пограничных спорах».

Однако в Индии были удивлены заявлениями американского президента, сказав, что подобного разговора не было. Отвечая на вопрос о подробностях телефонного звонка, индийский официальный государственный источник заявил, что Моди не разговаривал с Трампом с начала апреля: «Последний разговор между ними был 4 апреля на тему гидроксихлорохина».

Комментируя предложение Трампа выступить посредником между двумя государствами, источник заявил, что Нью-Дели напрямую контактирует с Пекином через налаженные механизмы и дипломатические контакты. В пятницу, 29 мая, министерство иностранных дел Китая заявило, что третьей стороне не нужно осуществлять посредничество.

Ранее сообщалось о поднятии индийских истребителей из-за появления китайских вертолетов в районе границы.

Вопрос индо-китайской границы остается спорным, что вызывает случайные перестрелки между пограничными войсками. Согласно мнению военных наблюдателей, одна из вероятных причин возобновления напряженности на границе в секторе Ладакха является попытка Индии построить новые взлетно-посадочные полосы и дороги вблизи фактической границы, чтобы попытаться сократить разрыв с превосходящей инфраструктурой Китая. Один из источников сообщил, что в ходе переговоров по урегулированию кризиса китайская сторона потребовала от Индии прекратить всю строительную деятельность в этом районе, назвав всю эту территорию спорной.

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