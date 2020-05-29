Пенсионерка из-за боязни коронавируса пять дней сидела без еды и осталась жива

В Шотландии 94-летняя женщина не выходила из дома пять дней из-за боязни заразиться коронавирусом. После того, как ее обнаружили сотрудники жилищного комплекса, выяснилось, что пенсионерка голодала, а в ее доме нет еды. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел 23 марта, но стало известно о нем только сейчас. Издание пишет, что женщина пряталась на верхнем этаже своего дома. Она была очень напугана, и не оказалось никого, кто мог бы помочь ей принести еду. Нашедшие женщину помогли ей дойти до фургона благотворительной организации «Армия спасения», который был припаркован у здания, и ее накормили горячим обедом.

19 мая стало известно о 48-летнем россиянине, который испугался заражения коронавирусом и выпил дезинфицирующий гель, чтобы обезопасить себя. Мужчину привезли в клиническую больницу в тяжелом состоянии, пациент впал в кому, врачам не удалось его спасти. Он умер в реанимации.

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