Работающим на удаленке россиянам посоветовали задержаться дома, несмотря на постепенное снятие ограничений. С такими рекомендациями выступили в Роспотребнадзоре, передает «Интерфакс».

Руководитель управления ведомства по Ленинградской области Ольга Историк призывает работодателей не спешить с выводом сотрудников в офисы. «Если есть возможность, необходимо как можно дольше оставлять своих сотрудников на этом самом удаленном режиме работы», — настаивает она. Сейчас, по словам Историк, необходимо «максимально разобщить коллективы».

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Ранее сообщалось, что многие российские компании и промышленные предприятия рассматривают возможность оставить для части своих сотрудников удаленную работу после завершения пандемии коронавируса. В частности, такую возможность рассматривают в «Ростелекоме» и «Билайне».

Массовый переход на удаленку в стране произошел на фоне введенных из-за распространения COVID-19 ограничений. Среди перспективных отраслей дистанционной работы, где может вырасти число вакансий, называют торговлю, финансы, страхование и государственные услуги.

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