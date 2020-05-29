У части россиян обострились проблемы с сосудами на самоизоляции

Из-за малоподвижного образа жизни во время самоизоляции в России выросло число пациентов с тромбозами поверхностных и глубоких вен. Об этом NEWS.ru рассказали опрошенные врачи-флебологи.

За последние два месяца в несколько раз увеличилось количество людей с обострившимися проблемами с кровеносными сосудами, сообщила флеболог Татьяна Ватолина. Ее коллега Сергей Дробязго называет другие цифры. По его словам, рост составил 20-30 процентов.

Дробязго уточнил, что в норме мышцы должны перегонять по венам сотни литров крови в день, но если человек все время сидит, большая часть мышц не работает и не выполняет функцию «насоса». Из-за этого происходит сгущение крови, формируются сгустки, увеличивается риск тромбоза. Группу риска в данном случае составляют пожилые люди, у которых из-за возраста замедлено кровообращение.

Еще один результат сниженной активности — варикозное расширение вен, добавила Татьяна Ватолина. Без лечения эта болезнь со временем может привести к тромбозу вен.

В идеале для для профилактики заболеваний необходимо совершать по восемь-десять тысяч шагов в день. Дома можно делать гимнастику, чаще ходить по квартире, следить за весом. Рацион должен быть полноценным, с содержанием кальция, цинка, железа, меди, рутина, витаминов A, B, С, Е, РР.

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