На Ямале продолжат стройки на 136 объектах несмотря на пандемию

В настоящее время в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) продолжаются строительные работы на 136 площадках во всех муниципалитетах региона. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе губернатора округа, комментируя начало строительного сезона, который власти региона намерены выполнить в полном объеме несмотря на пандемию коронавируса.

«Несмотря на сложность ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией, строители не меняют планов, поставленных в национальных проектах и обозначенных правительством округа. Объекты строятся во всех уголках, начиная с больших городов, заканчивая отдалёнными поселениями», — прокомментировал ситуацию заместитель губернатора ЯНАО Андрей Воронов.

В 2020 году на Ямале будет построено 22 новых детских сада согласно поставленной главой государства задачи по обеспечению мест в детских садах в регионе. В результате появятся 4500 дополнительных мест, в том числе более 1100 — в ясельных группах. Дошкольные учреждения будут возведены в Салехарде, Губкинском, Новом Уренгое, Пуровском, Надымском, Шурышкарском районах и в других муниципалитетах.

В этом году в ЯНАО планируется ввести в эксплуатацию более 100 объектов, из них 76 — это многоквартирные дома, в которые в том числе переедут жители из зданий аварийного фонда. Как заявили в пресс-службе губернатора ЯНАО, расселение старых деревянных домов — один из приоритетов властей региона. За пять лет будет расселено 1 миллион квадратных метров жилья, находящегося в аварийном состоянии, что в 4 раза превышает целевые показатели национального проекта.

Проблема строительного сезона на Ямале отягощена тем обстоятельством, что на Севере он очень короткий и малейшая задержка может поставить под угрозу выполнение всей программы возведения зданий. С другой стороны, из-за сложной эпидемиологической обстановки необходимо выполнить все необходимые меры, чтобы остановить распространение коронавируса. В связи с этим на стройках Ямала приняты дополнительные меры безопасности —осуществляется ежедневный контроль за температурой тела и самочувствием работников, проводится дезинфекция транспорта и помещений, строители работают в индивидуальных средствах защиты. Соблюдать нормы обязаны все строительные компании.

Дополнительные требования властей региона — к вахтовым работникам, доля которых на стройплощадках Ямала доходит до 80 процентов. Все строительные компании ЯНАО с введением в округе режима повышенной готовности увеличили длительность вахты. Но срок смены персонала уже подошел. Ротация проходит по новым правилам — все вновь прибывающие на Ямал строители должны иметь при себе отрицательный результат обследования на коронавирус, пройти обязательную обсервацию в течение 14 дней и сдать повторный тест. Только после этого им разрешат приступить к работе. Контроль за выполнением данных правил ведет Управление Роспотребнадзора по ЯНАО и администрации муниципальных образований округа.