У Crew Dragon возникли сложности со связью с Землей

У экипажа космического корабля Crew Dragon американской компании SpaceX Илона Маска возникли сложности со связью с Землей. Разговор экипажа можно послушать в прямом эфире на сайте NASA.

Уточняется, что космонавты Даглас Херли и Роберт Бенкен разговаривают с коллегами через коммуникационную систему Crew Dragon. Установить контакт через проводную систему пока не вышло.

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Разговоры экипажа хорошо слышат в Калифорнии и Хьюстоне, но им услышать коллег с Земли пока не удается. «Это не поддается пониманию, может, мы смогли услышать и понять одно слово, но и все на этом», — пояснил командир корабля Даг Херли Центральному управлению полетом (ЦУП) после проверки связи.

В настоящее время Crew Dragon интегрировали в систему Международной космической станции (МКС). В технических неполадках разбирается командир МКС Кристофер Кэссиди.

NASA сообщает, что экипаж МКС открыл люк в шлюзе с пристыкованным кораблем Crew Dragon, и в скором времени Даглас Херли и Роберт Бенкен смогут выйти из корабля.

Ранее сообщалось, что космический корабль американской компании SpaceX пристыковался к МКС. На нем прилетели астронавты Даглас Херли и Роберт Бенкен.

30 мая в 22:22 ракета Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon стартовала с 39-го стартового комплекса Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди во Флориде. Пуск к МКС стал вторым для Crew Dragon и первым проходящим с экипажем на борту.

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