В Раде призвали вернуть Украине российский рынок

Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталья Королевская заявила, что украинская промышленность не сможет восстановиться до прежнего уровня без России и стран СНГ, и призвала вернуть стране российский рынок. Соответствующее высказывание опубликовано на сайте партии.

Королевская раскритиковала согласованный украинским правительством план стимулирования экономики для борьбы с последствиями эпидемии коронавируса. Как считает политик, такая программа не сможет восстановить промышленность.

«И упомянутые в программе правительства намерения бороться за расширение квот Украины на рынках ЕС также ситуацию не спасут», — считает депутат. Она подчеркнула, что предприятия в стране никогда не ориентировались на страны Европейского союза, для которых Украина — лишь «сырьевой придаток».

Ранее глава исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что для спасения украинской экономики прежде всего необходимо освободить бизнес от административного вмешательства. По его словам, ослабленных карантином предпринимателей нужно поддержать избавлением от большого числа мер регулирования.

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