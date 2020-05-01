Украину сравнили с тонущим «Титаником»

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в ходе заседания согласительного совета фракций Верховной Рады сравнила Украину с тонущим «Титаником». Трансляцию заседания вел телеканал «112».

«Передвигаем мебель и совершаем какие-то ритуальные действия, которые абсолютно не связаны с тем, чтобы спасти страну», — сказала Тимошенко. Она отметила, что в стране «валится» доходная часть государственного бюджета.

При этом, по словам Тимошенко, на полную мощность работает система строительства финансовой пирамиды займов через выпуск облигаций внутреннего госдолга, на чем основаны спекулятивные схемы. «Никто про это слова не говорит, что мы сегодня полностью в финансовом коллапсе», — сказала политик, добавив, что никаких денег от Международного валютного фонда (МВФ) не пришло.

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что фонд и Украина достигли прогресса по вопросу о дальнейшей финансовой поддержке Киева. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что власти договорились с фондом об увеличении размера новой программы с 5 до 8 миллиардов долларов.

В конце марта Тимошенко призвала избавиться от тех, кто «уже не будет служить Украине»: Верховной Рады, президента Владимира Зеленского и правительства. Политик выразила мнение, что только после этого страна сможет «восстать в полный рост».

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