Найдена секретная страница принца Гарри в социальных сетях

Британский принц Гарри несколько лет подряд вел секретную страницу в социальной сети Facebook, используя псевдоним Спайк Уэллс. Нашли его по фотографиям с бывшей подругой Челси Дэви и многочисленным светским львицам в друзьях, пишет Daily Mirror.

Прозвище Спайк (Spike), как пишет издание, связано с его прической и пошло оно от его семьи и друзей. С английского это слово переводится как «шип».

В профиле было указано, что молодой человек родился в городе Маун в Ботсване. В эту местность Гарри и Челси ездили в 2007 году, а впоследствии он отправился туда с Меган Маркл, чтобы провести первый романтический отпуск. В графе «Интересы» принц указал «все виды спорта». Отмечается, что страница была удалена несколько лет назад.

Дэй Дэвис, бывший глава королевской охраны Скотленд-Ярда утверждает, что наличие социальной сети у любого из членов королевской семьи может нанести угрозу безопасности.

С 31 марта нынешнего года принц Гарри и его супруга Меган Маркл перестали выполнять королевские обязанности на постоянной основе и лишились титулов Его и Ее Королевское Высочество, оставив за собой право называться герцогом и герцогиней Сассекскими. Принц Гарри признался, что решение далось ему нелегко, но он был обязан принять его ради жены и сына.

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