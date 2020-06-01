Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

В оперативном штабе назвали российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом. Всего за последние сутки выявлено 9035 инфицированных в 84 регионах страны. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале оперштаба Москвы в понедельник, 1 июня.

Наибольшее число заражений фиксируется в Москве (2297), Московской области (728), Санкт-Петербурге (364) и Нижегородской области (315). Более 200 диагнозов «коронавирус» за последние сутки было поставлено также в Свердловской (283) и Иркутской (229) областях.

Меньше всего новых случаев COVID-19 выявлено в Ненецком автономном округе (один), Сахалинской и Магаданской областях (по три), а также в Севастополе (четыре) и в Еврейской автономной области (пять).

С учетом новых данных, всего в России зарегистрировано 414 878 случаев коронавируса. По информации оперштаба, 4855 пациентов с COVID-19 умерли, еще 175 877 человек выздоровели.

Днем ранее, 31 мая, за сутки выявили 9268 новых случаев заражения коронавирусом. Как отмечал ТАСС, рост числа выявленных за прошедшую неделю случаев заражения в России снова сократился. За семь дней он составил 17,8 процента против 22,3 процента за предыдущую неделю. Такая тенденция наблюдается третью неделю подряд, писало агентство.

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