«Би-2» выпустили клип про депрессию

Группа «Би-2» выпустила клип на песню «Депрессия». Видео опубликовано на YouTube.

«Решили делать анимацию, но не компьютерную, а руками. Это передает настроение людей: возникло свободное время для творчества, многие начали делать что-то своими руками», — отметил вокалист группы Лева Би-2 (Егор Бортник).

Режиссером нового видео вновь выступил Макс Шишкин. «Депрессия» стала его второй работой с «Би-2» после клипа «Пекло», который вышел в начале года. Для нового проекта перед режиссером была поставлена непростая задача — снять клип в условиях пандемии.

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