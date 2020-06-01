В США перестали верить в доллар

Один из крупнейших инвестиционных банков США, Goldman Sachs, перестал верить в доллар и начал открывать короткие позиции по нему на валютном рынке, пишет CNBC. Банк продает доллар и производные инструменты на него в надежде на дальнейшее снижение его курса.
Расчет Goldman Sachs строится на том, что по мере восстановления мировой экономики от последствий пандемии коронавируса и вызванного ею кризиса роль доллара в качестве «убежища» постепенно начнет снижаться.
Как следствие, нынешние держатели долларовых активов, в том числе госдолга США, начнут перекладываться из них в инструменты с более высокой доходностью, номинированные в других валютах, распродавая высвободившиеся доллары.
По уверению стратегов Goldman Sachs, короткие позиции (или «шорты») по доллару в настоящее время выглядят привлекательно для инвесторов применительно к некоторым валютным парам. Среди таких валют — норвежская крона, последовательно укреплявшаяся в течение последних недель.
Финансисты ссылаются на устойчивый процесс открытия национальных экономик, наблюдаемый в разных странах, и снижение роста заболеваемости. Также они указывают на недавнюю инициативу Германии и Франции по поддержке общеевропейской экономики за счет создания общего фонда на 500 миллиардов евро. Структура фонда и его принципы работы пока неясны, но Goldman Sachs полагает, что это позитивно скажется на восстановлении от кризиса и поспособствует росту, в том числе курса евро.