Разработки в области генетических технологий получат господдержку

Отечественные разработки в области генетических технологий и создание молодежных коллективов в этой сфере получат государственную поддержку. Об этом говорится в предложенном правительством общенациональном плане действий по восстановлению экономики, с которым ознакомился ТАСС.

Также речь идет о компенсации некоторых расходов инвесторов на инфраструктуру лабораторий, создаваемых на территории кампусов исследовательских университетов или научно-образовательных центров. Ожидается реализация льготной лизинговой программы обновления селекционной техники и оборудования научным и образовательным организациям из сферы сельского хозяйства.

Кроме того, в документе предусмотрены разработка и внедрение эффективных вакцин от потенциально опасных для человека инфекций.

До конца 2024 года будет реализован национальный проект «Наука», утвержденный президентом России Владимиром Путиным. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, нацпроект предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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