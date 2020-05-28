Российских выпускников привлекут к научным исследованиям

Минобрнауки планирует привлечь в сектор исследований и разработок не менее 10 тысяч выпускников 2020 года. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков, передает ТАСС.

По его словам, привлечение молодежи поможет стране выполнить задачи нацпроекта «Наука», который, в частности, предусматривает вхождение России в пятерку ведущих научно-технических держав мира.

«Можно субсидировать часть затрат научных и образовательных организаций, связанных с приемом на работу выпускников этого года на должности исследователей», — отметил Фальков. При этом министр подчеркнул, что возможность трудоустройства в научных организациях должны получить выпускники всех уровней образования.

Нацпроект «Наука» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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