В Красноярске появится новый парк

В Красноярске в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» будет обустроен новый парк, пишет газета «Глас Народа».

Парк появится на пустыре площадью 7,4 гектар. На первом этапе работ будет уложена брусчатка и асфальтобетонное покрытие, проложены тропинки и велодорожки, обустроены площадки с резиновым покрытием, подведено освещение. Помимо этого, планируется открыть кафе, но на спонсорские средства.

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1 июня была выбрана подрядная организация. Сумма контракта составит 36,1 миллиона рублей.

В этом году в Красноярске по нацпроекту обустроят 20 общественных пространств, среди которых парки, скверы и набережные.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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