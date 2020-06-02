Принятые в эпидемию нормативные акты проверят на соблюдение прав граждан

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проанализировать применение нормативно-правовых актов, принятых в период эпидемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что глава правительства поручил Минюсту, Минздраву, Роспотребнадзору совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом проверить применение «коронавирусных» нормативно-правовых актов, в том числе принятых властями столицы, с точки зрения соблюдения прав человека. Доклад о проделанной работе должен быть представлен в правительство до 8 июня.

Ранее сообщалось, что Мишустин дал поручения Минздраву на случай второй волны коронавируса. Так, ведомству совместно с высшими должностными лицами субъектов России необходимо обеспечить сохранение резерва коечного фонда, созданного для лечения больных коронавирусом в федеральных и региональных медицинских организациях. Кроме того, премьер-министр потребовал проработать вопрос о необходимости создания дополнительных койко-мест в больницах на случай возникновения второй волны инфекции.

Всего за время эпидемии в стране выявлено 423,7 тысячи случаев инфицирования коронавирусом. Умерло более пяти тысяч человек, выздоровели почти 187 тысяч граждан. Россия находится на третьем месте в мире по числу зараженных.

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