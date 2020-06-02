Подростки спародировали смерть чернокожего в США и попали под арест

Троих английских подростков, опубликовавших видео с пародией на смерть чернокожего Флойда, арестовали по обвинению в преступлении на почве ненависти. Об этом сообщает Daily Mail.

На записи, которая появилась в сети, один из молодых людей со смехом встает на шею другому.

Полиция заявила, что понимает, какой эффект могло произвести подобное видео в социальных сетях, поэтому все трое были арестованы и в данный момент введется тщательное расследование.

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После публикации записи в адрес подростков поступают многочисленные угрозы, в том числе смертельные.

Тем временем в десятках городов США продолжаются протесты, сопровождающиеся беспорядками, вандализмом и нападениями на полицию. Протестующие американцы после наступления темноты разграбили бутики Манхэттена, одного из районов Нью-Йорка.

Поводом стала смерть чернокожего охранника Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), который скончался после грубого ареста. В ходе столкновений огнестрельные ранения получили двое полицейских, один из которых скончался. Американские власти заявили, что любые стычки с полицией или угрозы правоохранителям будут расцениваться как акты внутреннего терроризма.

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