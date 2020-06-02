Глава UFC отреагировал на отказ лучшего бойца организации от титула

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт отреагировал на отказ американца Джона Джонса от титула чемпиона организации в полутяжелом весе. Его слова приводит BJPenn.

Уайт назвал Джонса одним из величайших бойцов UFC и посчитал, что он вправе самостоятельно принимать решения о продолжении своей карьеры. «Реальность такова, что на боях он заработал много денег, и теперь он в состоянии уйти, чтобы больше никогда в своей жизни не работать», — подытожил глава UFC.

Ранее 1 июня Джонс написал, что отказывается от титула чемпиона. До этого боец опубликовал ряд постов, где подверг критике руководство UFC. По мнению бойца, глава промоушена недоплачивает ему, несмотря на его статус.

Джонс занимает первое место в рейтинге лучших бойцов промоушена без учета весовых категорий. На счету спортсмена 28 побед и одно поражение. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

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