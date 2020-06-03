Названы четыре козыря России

Министр промышленности Денис Мантуров назвал четыре козыря России по сравнению с другими странами. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

По его словам, этими преимуществами являются сила духа, наука, природные ресурсы и кадры. «У нас есть национальный дух — он заключается в том, что, если есть вызов, мы быстро собираемся и эффективно выполняем поставленные задачи», — сказал Мантуров.

Кроме того, Россия обладает фундаментальной научной базой, которая позволяет воплощать даже самые сложные задачи. «Фундаментальная и прикладная наука – это наш козырь, и программа импортозамещения это подтвердила», — отметил министр.

Также он напомнил о преимуществе, связанном с природными ресурсами. «У нас дешевле и электричество, и углеводороды», — сказал собеседник агентства, указав, что это является основой для реализации многих проектов.

Еще одним козырем Мантуров назвал наличие хороших кадров. Он напомнил, что раньше многие хорошие специалисты уезжали на Запад, поскольку в России они не могли получать достойную заработную плату. «Многие, кстати, уже вернулись», — напомнил он, добавив, что сегодня страна может обеспечить конкурентные условия для своих высококлассных специалистов.

В мае президент России Владимир Путин рассказал о задачах будущего плана долгосрочного развития экономики страны. По его словам, меры, которые будут предприняты, должны восстановить деловую активность в стране, обеспечить новое качество роста экономики, в том числе за счет структурных изменений.

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