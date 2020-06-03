Названы российские регионы с самым низким уровнем безработицы

Самый низкий уровень безработицы в России за первый квартал 2020 года зафиксирован в Санкт-Петербурге. С января по март всего 1,5 процента трудоспособного населения северной столицы испытывало трудности с поиском работы. Об этом свидетельствуют данные Росстата, которые приводит RT.

На втором месте оказалась Москва. Уровень безработицы там составил 1,6 процента. За ней последовали Ямало-Ненецкий автономный округ (1,8 процента) и Ханты-Мансийский автономный округ (2,5 процента), а также Московская область, где работы не имеют всего 2,6 процента населения.

Самый высокий уровень безработицы при этом выявлен в регионах Северного Кавказа: в Ингушетии (26,6 процента), в Северной Осетии (14,1 процента), в Дагестане (13,9 процента), в Чечне (13,3 процента) и в Карачаево-Черкесии (13,1 процента). Такие цифры, по словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, обусловлены большим количеством молодого населения на Кавказе. «Чем больше молодежи в регионе, тем больше и проблема с трудоустройством именно для этой категории», — пояснил он.

В среднем на первый квартал года безработица в России зафиксирована на уровне 4,6 процента. Это на 0,2 процента ниже, чем в 2019 году.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!