Российские компании приготовились оптимизировать штат

Треть российских компаний (36 процентов) приготовились оптимизировать штат, свидетельствует исследование портала по поиску работы hh.ru для «Известий».

Как отмечает издание, в среднем сокращения затронут около 16 процентов работников этих фирм. При этом оптимизация уже произошла в 45 процентах компаний и затронула каждого пятого сотрудника. Только 18 процентов компаний рассчитывают сохранить численность штата, а 35 процентов — увеличить.

В то же время фонд оплаты труда (ФОТ) уменьшился в 56 процентах компаний в среднем на 28 процентов. Каждая десятая фирма сообщила об увеличении ФОТ, а в каждой третьей он остался без изменений. О планах по сокращению фонда оплаты труда в ближайшие полгода сообщили 28 процентов опрошенных работодателей, в среднем он снизится на 18 процентов.

По информации оперативного мониторинга ситуации на рынке труда, компании планируют высвобождение около 280 тысяч человек, рассказали в пресс-службе Минтруда.

1 июня глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что число официально зарегистрированных безработных выросло до 2,09 миллиона человек. По его словам, наиболее сложным в вопросе безработицы должен стать третий квартал года, когда прогнозируется пиковое значение. Однако в четвертом квартале ситуация стабилизируется, считает министр.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!