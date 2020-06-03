Байден снова выйдет из дома ради похорон чернокожего американца

Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии США на грядущих выборах, бывший вице-президент Джо Байден снова выйдет из своего дома в штате Делавэр, где находился на самоизоляции из-за коронавируса, чтобы посетить похороны чернокожего Джорджа Флойда, который скончался в результате действий полицейских. Об этом сообщает региональное отделение телеканала ABC.

Как отмечается, церемония пройдет 9 июня в 11 утра по местному времени в Хьюстоне, штат Техас. По словам адвоката семьи погибшего Бена Крампа, Байден уже заявил о своем намерении присутствовать при прощании с Флойдом.

До этого, 4 июня, поминальные службы также пройдут в Миннеаполисе, где Флойд проживал перед смертью, и в городе Рэфорд, штат Северная Каролина, где погибший родился.

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Ранее в июне сообщалось, что Байден покинул свой дом, чтобы отправиться на протесты, разгоревшиеся из-за гибели чернокожего мужчины, в Уилмингтоне, штат Делавэр. До этого, 25 мая, политик впервые за два с половиной месяца принял участие в публичном мероприятии, посетив со своей супругой Джилл мемориал павшим солдатам в парке возле своего дома в штате Делавэр.

В десятках городов США уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины Джорджа Флойда в результате грубого ареста. В некоторых случаях демонстрации сопровождаются беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами. За время протестов погибли по меньшей мере 11 человек.

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