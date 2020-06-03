В Москве выявили минимальное с середины апреля число случаев коронавируса

В Москве число выявленных случаев заражения коронавирусом упало до уровня середины апреля и впервые за полтора месяца составило менее двух тысяч человек. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в среду, 3 июня.

За последние 24 часа в Москве зафиксировали 1842 случая заражения коронавирусом

Минимальный суточный прирост был зафиксирован в российской столице 16 апреля — 1370 зараженных. После этого о менее двух тысячах зараженных за сутки оперативный штаб сообщал 17 и 23 апреля. В каждый из этих коронавирусная инфекция подтвердилась у 1959 москвичей.

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