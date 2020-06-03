Число умерших россиян с коронавирусом превысило 5,2 тысячи

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 5 215, за последние сутки зафиксировано 178 летальных исходов. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в среду, 3 июня.

5215 человек умерли в России после заражения коронавирусом по состоянию на 3 июня

Всего за 24 часа было зафиксировано 8536 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев коронавируса в России превысило 432 тысячи.

Ранее сообщалось, что Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), методику по подсчету смертей от коронавируса. Так, теперь учитываются те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента. В связи с этим в федеральной статистике смертности могут произойти корректировки.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 3 июня превысило 6,37 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Прирост числа заразившихся за сутки составил 113,3 тысячи. За весь период пандемии скончался 380 251 пациент, 2,72 миллиона человек выздоровели.

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