Российские моряки рассказали об убийствах на судах в пандемию коронавируса

Российские моряки рассказали об убийствах на судах в период коронавируса из-за отсутствия возможности сойти на берег. Об этом в четверг, 4 июня, со ссылкой на главу дальневосточного профсоюза моряков сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По данным издания, в апреле-мае смена экипажей на судах не производилась. Контракты моряков продлевали на шесть-восемь месяцев вопреки их воле. У многих возникали проблемы дома в связи с эпидемией. Особенно тяжело переживали те, кто терял родственников и не имел возможности сойти на берег и проститься с близкими людьми.

Многие находясь месяцами на борту и не понимая, когда закончится карантин впадали в депрессию и испытывали нервные перегрузки. Все это создавало опасные ситуации для безопасности на борту. Случались и убийства, вызванные стрессом.

Сейчас ситуация, по данным профсоюза, улучшилась поскольку многие страны открыли границы. Экипажи меняют в пяти портах мира. Их собирают в определенном месте, где происходит замена. Люди возвращаются через Амстердам, откуда они попадают сначала в Киев, а позже в российские города. При этом капитаны многих судов вынуждены принимать решение войти в порт для смены экипажа без согласия судовладельца.

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