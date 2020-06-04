Матери погибшего при танковом обстреле рядового присудили четыре миллиона рублей

Матери погибшего при проведении плановых танковых стрельб 20-летнего рядового Андрея Виттиха присудили четыре миллиона рублей. Об этом «Летне.ру» сообщил ее адвокат Дмитрий Герасимов.

По его словам, Лужский городской суд Ленинградской области обязал Минобороны России выплатить матери погибшего указанную сумму в счет компенсации морального вреда за преступную халатность командиров.

Ранее Ленинградский областной суд также обязал военное ведомство выплатить шесть миллионов рублей бывшим военнослужащим, попавшим под танковый обстрел на полигоне вместе с погибших Виттихом. Герасимов рассказал, что 18 декабря прошлого года суд постановил выплатить Дмитрию Пахмутову, Вадиму Габидуллину и Арсену Османову три, два и один миллион рублей соответственно в счет компенсации морального вреда за преступную халатность командиров.

В июне 2017 года четверо военных во время проведения плановых танковых стрельб находились в секторе прямого огневого поражения. В результате погиб один из военнослужащих — 20-летний Андрей Виттих, он получил смертельное ранение в голову и скончался на месте. Пахмутов, Габидуллин и Османов получили тяжелые ранения. Габидуллин за десять месяцев перенес 11 операций, ему присвоили инвалидность третьей группы. Пахмутов стал инвалидом второй группы, а Османов, проведя более двух месяцев в госпитале, периодически испытывает проблемы с дыханием.

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