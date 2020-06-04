В российском регионе у приезжих потребуют справку об отсутствии коронавируса

Все прибывающие на Сахалин будут обязаны предоставить справку об отсутствии коронавируса. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

С 11 июня любому человеку независимо от места проживания необходимо будет сдавать документ о состоянии своего здоровья при въезде в регион. Каждая десятая справка будет проходить проверку на подлинность. При этом тесты надо сдавать не ранее чем за три до приезда.

В аэропортах и на паромной переправе продолжат проводить экспресс-тестирования на вирус.

На территории области по-прежнему действует пропускной режим въезда. Разрешение могут оформить жители других регионов и стран, у которых есть оформленные трудовые отношения с островными предприятиями или близкие родственники в Сахалинской области. Пропуска для всех прибывающих в область ввели еще 14 мая. Глава региона Валерий Лимаренко объяснил подобную меру необходимостью обеспечить производственный процесс и работу важных отраслей экономики.

По последним данным, в Сахалинской области зафиксировано 143 случая заражения коронавирусом. Всего в регионе 62 пациента выздоровели.

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