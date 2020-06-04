Названы знаменитости с самым высоким заработком

Журнал Forbes опубликовал список мировых звезд с самым высоким заработком. Соответствующий рейтинг появился на сайте издания в четверг, 4 июня.

Его возглавила участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и основательница одноименного косметического бренда Кайли Дженнер, заработавшая 590 миллионов долларов (40 миллиардов рублей). Несмотря на то что «знаменитость годами преувеличивала масштабы своего бизнеса», полученные ею от продажи 51 процента компании деньги реальны, подчеркивают эксперты издания.

На втором месте оказался рэпер Канье Уэст. Его состояние оценили в 170 миллионов долларов (11 миллиардов рублей). Известно, что наибольшую часть доходов артист получил от сделки по производству кроссовок Yeezy со спортивной маркой Adidas.

Третью строчку занял теннисист Роджер Федерер, заработавший 106 миллионов долларов (7 миллиардов рублей).

В рейтинг также вошли футболист Криштиану Роналду, теннисистка Наоми Осака, музыканты Эд Ширан, Тейлор Свифт, Пол Маккартни и другие знаменитости.

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Forbes подчеркивает, что в общей сложности 300 миллионов долларов звездам, попавшим в список, заплатили гиганты стриминга. В частности, деньги от таких платформ получили актер Райан Рейнольдс и певица Билли Айлиш. Более двух третей выплат пришлось на сервис Netflix.

29 мая у Кайли Дженнер отняли статус самой молодой миллиардерши в мире. Ее обвинили в том, что она лгала о доходах своей компании и подделывала налоговые декларации ради сохранения титула. По информации Forbes, в настоящий момент доход Дженнер составляет не миллиард долларов, а чуть менее 900 миллионов долларов (63 миллиарда рублей).

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