Наличие ограничений для СМИ на голосовании по Конституции опровергли

Появившаяся в СМИ информация об ограничении прав журналистов на участие в освещении общероссийского голосования по поправкам к Конституции не соответствует действительности. Об этом заявил зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев, передает ТАСС.

По его словам, представители СМИ имеют допуск в любую избирательную комиссию или участок. «Никаких ограничений прав по сравнению с теми правами, что есть и были на всех выборах, не было и нет. Журналист имеет допуск на любой избирательный участок, в любую избирательную комиссию. Они имеют право снимать, писать, фотографировать. Никаких ограничений нет и не надо создавать фейки, которые не имеют ничего общего с той практикой, которую проводит ЦИК», — сказал Булаев.

Ранее издание «Открытые медиа» опубликовало информацию о том, что ЦИК обновил документы о порядке общероссийского голосования, исключив из них норму о присутствии журналистов при подсчете бюллетеней.

2 июня глава ЦИК Элла Памфилова опровергла слухи о том, что при проведении голосования по поправкам в Конституцию у россиян не будут требовать паспорт. Памфилова объяснила, что люди, пришедшие на участок, не будут передавать свой документ в руки членам участковой комиссии и наблюдателям, чтобы избежать контакта. Достаточно показать его в развернутом виде и приспустить маску с лица для полной и обязательной идентификации личности.

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