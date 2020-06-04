Утвержден порядок дистанционного голосования по поправкам в Конституцию

Центризбирком России утвердил порядок дистанционного электронного голосования при проведении общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 4 июня.

Проголосовать в электронном формате смогут граждане, имеющие подтвержденную запись на портале госуслуг или на официальном сайте мэра Москвы. Заявления для участия можно подать с 5 до 21 июня. Само голосование пройдет с 25 по 30 июня.

Как уточнила глава Центризбиркома Элла Памфилова, во время голосования и при определении результатов могут присутствовать наблюдатели и представители СМИ.

2 июня ЦИК утвердил порядок общероссийского голосования по закону об изменениях в основной закон, исключающий голосование по почте. Голосование пройдет на избирательных участках 1 июля и в течение шести дней до этой даты на площадках на открытом воздухе. Объявив дату голосования, президент Владимир Путин призвал граждан принять в нем активное участие. Этот день станет выходным.

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