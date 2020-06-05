Поджог бунтующими мексиканцами полицейского попал на видео

Протестующие мексиканцы в городе Гвадалахара подожгли полицейского, момент происшествия попал на видео, его опубликовало издание La Razon.

Отмечается, что в городе проходил согласованный мирный протест против полицейского насилия. Вскоре он перерос в беспорядки и столкновения, во время чего был подожжен один из правоохранителей на мотоцикле. Его коллеги смогли быстро потушить пламя, пострадавший находится в больнице. Кроме того, в городе сожгли как минимум две служебные машины и разбиты окна в зданиях.

Поводом для бунта стала смерть в мае 30-летнего Джованни Лопеса — мужчина скончался после грубого задержания из-за отсутствия маски. Протестующие граждане требуют проведения должного расследования.

В это же время в десятках городов США проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти чернокожего Джорджа Флойда. В некоторых штатах они переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. Протестующие обвиняют в произошедшем полицейских и расистские предубеждения в обществе.

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