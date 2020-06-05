Лжемедики обманули россиян на 100 миллионов рублей

В Хабаровске будут судить группировку лжемедиков, которые обманули тысячи россиян на 100 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, в регионе действовали пять центров здоровья, в которых трудились не имевшие никакого медицинского образования люди. Граждан заманивали на обследования и придумывали не существующие болезни. Чтобы произвести впечатление солидной организации во всех кабинетах и в помещениях сделали дорогой ремонт и купили импортное оборудование. Потерпевшими по делу проходят свыше восьми тысяч человек.

6 сентября 2017 года сообщалось, что в Москве полицейскими была задержана организованная преступная группа, которая под видом специалистов медицинских учреждений похитила у пенсионеров более 30 миллионов рублей.

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