В Госдуме прокомментировали высылку российских дипломатов из Чехии

В последнее время недружественные шаги Чехии по отношению к России носят системный характер. Поэтому в ближайшее время не стоит ждать потепления отношений между странами. Об этом в беседе с РИА Новости заявил первый зампред Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Все это выглядит печально... Когда люди вынуждены выполнять чей-то политический заказ, они вынуждены как-то для собственной защиты прибегать к убеждению своего народа, своего населения в том, что эта антироссийская позиция не является примитивным выполнением чей-то воли», — пояснил Новиков. По его словам, такие действия Прага объясняет ответной реакцией на якобы недружественные шаги со стороны России.

5 июня Чехия объявила двух российских дипломатов — сотрудников Российского центра науки и культуры Кончакова и Рыбакова — персонами нон грата. Ранее сообщалось, что один из сотрудников дипломатического представительства передал информацию о якобы готовящемся отравлении сотрудникам чешских спецслужб. Теперь они будут вынуждены покинуть страну в течение 48 часов.

В апреле чешское издание Respekt сообщило о якобы зафиксированной переброске в Чехию офицеров спецслужб из России. Отмечалось, что в аэропорт Праги прибыл российский агент, в багаже которого мог находиться яд рицин. Позднее чешское сетевое издание Seznam назвало имя подозреваемого: им стал некий Андрей Викторович К., который якобы и привез отраву в Прагу.

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