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Крупную сеть педофилов накрыли в Австралии

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Фото: Rodi Said / Reuters

Полиция Австралии накрыла одну из крупнейших сетей педофилов в стране, арестованы двое ее участников. Об этом сообщает австралийское отделение британского таблоида The Daily Mail.

Двоих мужчин возрастом 21 и 26 лет задержали в штате Новый Южный Уэльс. Обоих обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетними, производстве и распространении детской порнографии. Их жертвами, предположительно, стали восемь мальчиков возрастом от 4 до 7 лет, некоторые из них были их родственниками.

Задержанные делились записями своих преступлений с сообществом, созданным в дарквебе. По данным полиции, в результате было предъявлено 40 обвинений, а из опасных условий были изъяты 14 детей. «Это крупнейшая сеть сексуальной эксплуатации, обнаруженная за все последнее время», — приводит The Daily Mail слова помощника комиссара федеральной полиции Лесы Гейл.

Расследование продолжается: полицейские пытаются выяснить личность еще ряда жертв, заснятых на видео.

В конце января в Австралии сообщали, что пойман ужаснейший педофил за всю историю страны: 53-летнего Бориса Кусневитски признали виновным в изнасиловании по меньшей мере 47 мальчиков. Он также производил и распространял порнографию с участием малолетних.

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